Incidente a Ormelle. Auto in retromarcia travolge scooter: morto 59enne. A bordo giovane mamma con la bimba di pochi mesi

ORMELLE (TREVISO) - Terribile incidente a Roncadelle di Ormelle nella serata di oggi, 20 ottobre, dopo le 19.30. L'impatto violentissimo in via San Maurizio vicino al civico 43, tra un'auto e uno scooter. Il centauro ha perso la vita, è Roberto Scudeller di 59 anni residente a Ponte di Piave.

La dinamica dell'incidente

L'uomo è stato travolto da un'auto che stava uscendo da una casa in retromarcia. A bordo della Bmw 320 una giovane mamma di 33 anni con la sua bimba di pochi mesi di nazionalità albanesi. Durante la manovra, la donna non si sarebbe accorta dello scooter, un Honda 125, che sopraggiungeva, andandogli addosso con il fianco destro. Stando ai primi accertamenti, pare che l'incidente sia dipeso dalla mancata precedenza data dall'auto che era uscita da un'abitazione per immettersi sulla via principale. A dare l'allarme una vicina di casa che ha sentito un forte rumore e si è immediatamente precipitata fuori cercando di soccorrere l'uomo riverso a terra che, stando a quanto dichiarato, non aveva più polso. Scudeller è infatti morto sul colpo. Inutili i soccorsi, arrivati velocemente in zona, con il Suem 118 e i carabinieri della stazione di San Polo di Piave per i rilievi del caso. La mamma e la sua piccola sono rimaste illese, la bimba è stata riportata subito in casa tra le braccia dei nonni. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.