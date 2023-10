BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Incidente stradale mortale intorno alle 7.10 di questa mattina, mercoledì 18 ottobre, a Marziai, lungo la SP1, nel territorio del comune di Borgo Valbelluna, nel Bellunese. Un camion che viaggiava in direzione Belluno è finito rovesciato fuori strada per colpa di un cervo: l'animale investito è finito addirittura all'interno della cabina di guida del Tir, schiacciando mortalmente l'autista .

La vittima è Manuel Favaro, un 35enne nato a Treviso ma residente a Salzano, in provincia di Venezia , dopo aver abitato a Scandolara (Zero Branco, Treviso). L'uomo lavorava per la Vecchiato Trasporti, ditta di Preganziol.

Deceduto anche l'animale. L'incidente ha visto il coinvolgimento parziale anche di un vettura, il cui autista è rimasto fortunatamente illeso.

I vigili del fuoco arrivati da Feltre e Belluno con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo, nonostante i soccorsi i sanitari del Suem intervenuti con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno solo potuto constatare la morte del camionista. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Manuel Favaro era un grande sportivo: amava il nuoto (gareggiava spesso) e la bicicletta. Lascia la compagna e una figlia piccola.