San Fior, ragazzo di 18 anni muore in un incidente. Stava provando la moto di un amico - Foto Video

SAN FIOR (TREVISO) - Prova la moto di un amico, perde il controllo del mezzo e si schianta: Daniele Gnoffo muore a 18 anni . L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 di mercoledì 1 novembre nel comune di San Fior, in provincia di Treviso.

La vittima, un ragazzo del posto, era in sella a una moto Motard di un amico, la stava provando percorrendo via Galilei in direzione della stazione ferroviaria, ma qualcosa è andato storto: all'improvviso il ragazzo ha perso il controllo della motocicletta, finendo prima contro il marcipiapiede e poi addosso a un cancello.

E' stato soccorso dal Suem e trasportato d'urgenza in ospedale a Conegliano: le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è deceduto.