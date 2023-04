SAN VENDEMIANO (TREVSO) - La notizia della morte di Floriana Favero, titolare del popolarissimo bar di San Vendemiano, sede storica della tifoseria della Imoco Volley, è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì come un fulmine a ciel sereno nelle comunità di Santa Lucia, dove abitava con il marito e la figlia, di Conegliano, dove aveva passato alcuni anni della sua vita, spezzata a soli 47 anni da una terribile malattia e di San Vendemiano, dove gestiva il bar “Luci Coffee” in via Liberazione.



IL DOLORE

Dolore, incredulità e sgomento i sentimenti prevalenti tra amici, conoscenti e frequentatori del bar quando si è saputo che il proverbiale sorriso di Floriana si era spento per sempre. E’ mancata ieri all’affetto dei suoi cari. La donna era titolare assieme al fratello Luigi del popolare bar “Luci Coffee” situato nei pressi dell’uscita autostradale a San Vendemiano. La notizia della morte della giovane donna, dopo aver lottato a lungo con una malattia che non le ha lasciato scampo, ha fatto presto il giro del paese lasciando tutti coloro che la conoscevano nel dolore per la sua prematura scomparsa. Il Coffee bar è da sempre ritrovo dei tifosi della Imoco Volley che si ritrovano durante le partite più importanti a seguire la loro squadra in una saletta dedicata appositamente a loro nell’interrato del bar che negli anni è diventato una meta popolare tra i giovani della zona.



CHI ERA

Floriana, era sposata con Mauro dal quale aveva avuto una figlia Rebecca. Era conosciuta per la sua solarità, il suo modo di fare gentile e il suo sorriso aperto e contagioso. Il fratello Luigi la ricorda cosi: «Floriana era una persona speciale, buona e volenterosa». Floriana, lascia nel dolore anche la mamma Wanda e i suoceri Alberto e Rita. Nata a Sacile, e ha trascorso un periodo della sua vita a Conegliano prima del trasferimento a Santa Lucia di Piave, dove risiedeva da anni. Prima di gestire il bar, aveva lavorato presso la ditta Roberto grissini a Susegana. Il funerale sarà celebrato lunedi’ nella chiesa di Santa Lucia di Piave alle 15.30 dove il feretro arriverà dall’ospedale di Vittorio Veneto. La salma proseguirà poi per la cremazione. La famiglia devolverà le offerte per opere di bene