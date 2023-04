Malore alla guida del trattore, agricoltore muore a 60 anni

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Un uomo di circa 60 anni di età ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 21 aprile 2023, per un malore che lo ha colto, mentre era alla guida di un trattore. È accaduto in una zona agreste/campagna che si staglia in prossimità di una attività produttiva, nel territorio comunale di San Vito al Tagliamento. È stato segnalato come già privo dei sensi alla guida del mezzo agricolo dalle persone che erano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e l'equipaggio di un'ambulanza, provenienti rispettivamente da Pordenone e da San Vito al Tagliamento. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.