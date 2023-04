CAVARZERE - Una ragazza colta, buona e sensibile. È il ricordo lasciato da un’amica, quando si è saputo quanto era accaduto, ma è anche il primo pensiero che, quanti la conoscevano, hanno avuto nell’apprendere la notizia della sua morte. Elisabetta Crocco aveva solo 49 anni: ne avrebbe compiuti 50 il prossimo 23 maggio. È stata colpita da un malore improvviso, probabilmente un infarto, la sera di mercoledì. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno raggiunta nella sua abitazione, in via Roma, dove viveva con l’anziana madre, Sandra Balestra, che ha dato l’allarme, quando Elisabetta si è sentita male.

ESPERTA DI DIRITTO

Una famiglia di intellettuali, si potrebbe dire. Il padre di Elisabetta, Giannino, deceduto da qualche anno, era stato a lungo insegnante al liceo classico Veronese di Chioggia. A lui si deve la tradizione della scuola, tuttora in auge, di rappresentare le opere dell’antico teatro greco in chiave moderna, facendo risaltare i temi di fondo che, a distanza di secoli, accomunano la storia degli uomini. La mamma, oggi 84enne, era anche lei laureata in Lettere ed Elisabetta, dopo il diploma al liceo classico, si era laureata in Giurisprudenza e specializzata in Diritto Internazionale in Inghilterra. Elisabetta non aveva uno studio suo, ma collaborava con uno studio legale di Milano e, dato che non si era sposata, dedicava il tempo libero dal lavoro ad accudire l’anziana madre. Una vita, forse, non facile, ma vissuta con serenità e bontà d’animo che era impossibile non percepire e che la «stanchezza» che, ultimamente, Elisabetta diceva di provare, non alterava minimamente.

La prematura scomparsa di Elisabetta Crocco, ben conosciuta in paese, ha colto tutti di sorpresa perché avvenuta senza che ne avesse qualche tipo di avvisaglia. Elisabetta lascia la madre e il fratello Antonio. La cerimonia funebre è già stata fissata: si svolgerà domani alle 15 in chiesa a Cavarzere.