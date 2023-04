FAGAGNA - Amava i viaggi e i musei ed era appassionata di cultura, ma la malattia l'ha portata via troppo presto. Jessica Asquini, 37enne di Madrisio di Fagagna (ne avrebbe compiuti 38 a settembre), non ce l'ha fatta e si è spenta a causa dell'aggravarsi negli ultimi tre mesi delle sue condizioni di salute, dovute ad un male che l'aveva colpita dodici anni fa e che, nonostante tutto, lei ha affrontato con coraggio e forza d'animo, sempre circondata dall'amore della famiglia e delle sue amiche. La giovane donna è deceduta giovedì 20 aprile e tutta la collinare, non solo il suo paese, la piange e la ricorda con affetto. Jessica, infatti, era molto legata alla comunità: aveva frequentato la scuola di musica del paese e aveva fatto parte del coro parrocchiale e suonato nella banda. Dopo aver frequentato l'istituto tecnico Zanon, si era laureata in Scienze tecniche del turismo culturale all'Università di Udine nel 2010: il turismo, infatti, era sempre stato un suo grande interesse.

Aveva poi lavorato in una onlus e in altri ambiti, finché la malattia glielo aveva permesso. Grande appassionata di arte, era anche entrata in un'associazione che organizzava eventi. Alla notizia della sua scomparsa, sono tante le testimonianze affettuose e i messaggi di saluto che i suoi amici le hanno lasciato sui social, serbando il ricordo di una donna solare, sempre sorridente e testarda: «Buon viaggio Jessica! Ti porterò sempre nel mio cuore!» sono le parole scritte sulla sua pagina da tante amiche. E ancora: «Mandi stellina». E chi la conosceva ne conserva anche la memoria di una donna combattente, fino alla fine: «Buon viaggio guerriera.... ora divertiti anche lassù» le scrive un'altra persona. Jessica Asquini se n'è andata lasciando nel dolore il papà Antonello, la mamma Dina, la sorella minore Valentina, un nipotino adorato e le quattro amiche storiche Federica, Francesca, Letizia e Milly che non l'hanno mai lasciata e le sono rimaste accanto anche nel lungo periodo della malattia, così come altre giovani del paese. Il funerale sarà celebrato da don Giorgio Fabbro questa mattina, nella chiesa di Battaglia di Fagagna, con partenza dalla sua abitazione.