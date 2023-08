MONTEBELLUNA - Tristissimo sfregio, nella notte fra sabato e domenica, al Bioparco Noè, gioiello di via Gazie legato inscindibilmente alla figura di Natalino Comin, giardiniere dal cuore grande scomparso oltre un anno fa. Nel paradiso di piante e animali, ora curati da un gruppo di volontari sotto la presidenza di Pasquale Bellusci, nella notte è stata rubata la cassetta delle offerte situata all’accesso pedonale del bioparco.

LO SFREGIO

« La cassetta -spiega Laura Puppato, che fa parte del gruppo- è stata letteralmente sradicata e sbullonata dal tavolato di legno cui era stata fissata. Il contenuto non era certamente ricco, forse qualche decina di euro, ma è il gesto che fa male » . Una vera e propria ferita per il presidente e i volontari, che cercano di mantenere viva l’eredità di Natalino Comin non senza fatica, dato che Natalino resta comunque irraggiungibile, ma con tanta passione. « È veramente inaccettabile -proseguono Pasquale Bellusci e gli altri volontari- entrare in un luogo gestito da persone che ogni giorno si occupano di mantenere in salute animali e piante esistenti in questa bellissima oasi cittadina per derubare. Il nostro sforzo è volto a permettere ai bambini delle scuole visite guidate utili ad accrescere la loro conoscenza nonché agli adulti e alle famiglie di poter dedicare qualche ora della loro vita nei fine settimana in un luogo bello e sano, fresco e animato. È brutale però derubare ciò che aiuta a sostenere lo sforzo » . Poi proseguono: « Non crediamo sia stato il bisogno a muovere queste mani vili e indegne ma pura cattiveria umana. Si è portato via e scardinato tutto, quasi a voler danneggiare più che togliere i pochi euro esistenti » .

LA RABBIA