Montebelluna, incidente mortale fra auto e moto: vittima un ragazzo di 18 anni

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Ancora una vita spezzata sulle strade della Marca: è quella di un motociclista. Schianto fatale tra un'auto e una moto oggi, 28 novembre, a Montebelluna. La vittima è un ragazzo di 18 anni di Volpago del Montello.

Incidente mortale, la dinamica

L'impatto è avvenuto in via Cal di mezzo, poco dopo mezzogiorno. E non ha lasciato scampo alla persona in sella alla due ruote. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto in pochi minuti sono arrivate ambulanza, automedica ed è atterrato l'elisoccorso. Invano. Per il motociclista non c'era più nulla da fare. Illeso invece l'autoobilista. Dei rilievi si sta occupando la polizia locale.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++