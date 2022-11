Centrata in pieno da un'auto mentre attraversa la strada: grave una 46enne. Alla guida una donna di 75 anni: ​«Non l'ho vista»

FONTANELLE (TREVISO) - Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: 46enne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina alle 11.30 a Fontanelle, in via Vallonto, a pochi passi dalla stazione dei carabinieri, tra i primi a intervenire in soccorso della ferita. Dalle prime ricostruzioni la donna - C. A. le sue iniziali - stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata da una vettura. L'impatto è stato violentissimo: la donna è caduta a terra e le sue condizioni sono subito parse molto gravi. Nel giro di pochi minuti sono arrivare sul posto ambulanza, automedica ed è atterrato anche l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Stabilizzata sul posto, la 46enne è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Dinamica e cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi.



Al volante dell'auto che l'ha travolta c'era un'anziana di 75 anni, uscita illesa dall'impatto ma sotto choc: «Non l'ho vista», ha ripetuto più volte ai carabinieri.