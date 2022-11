CORNUDA - Stava prendendo la corriera, alla fermata di via Matteotti, vicino alla stazione dei treni di Cornuda, come tutte le mattine, assieme ai coetanei e ad altri studenti per raggiungere le superiori nelle scuole di Montebelluna quando, forse mentre era in procinto di attraversare la strada, una 14enne del posto è stata investita da un'auto, nei pressi dell'edicola Topazio.

Erano circa le 7,30. L'incidente fortunatamente per la giovane non ha avuto gravi conseguenze anche se si è reso comunque necessario l'intervento dell'ambulanza che l'ha trasportata in Pronto soccorso a Montebelluna. La studentessa ha riportato dei traumi alla testa e alla gamba. Ben più grave, l'impatto psicologico dell'accaduto sia sulla diretta interessata sia sui tanti compagni che si trovavano in quel momento alla fermata e hanno visto l'amica sbalzata sul cofano e sul parabrezza dell'auto e poi disperata a terra. Una scena che, soprattutto un adolescente, ben difficilmente può dimenticare. E che rimarrà impresso probabilmente anche ai titolari dell'edicola Topazio che sono immediatamente usciti e hanno sostenuto e rincuorato la ragazzina, che è sempre rimasta cosciente, in attesa dei soccorsi. Gli altri ragazzi, invece, sono arrivati a scuola decisamente colpiti dall'accaduto e più di qualcuno ha ricordato che non si tratta del primo incidente che accade nella zona.

Anche il sindaco Claudio Sartor, che non era presente al momento del sinistro, ne ha comunque ricevuto notizia. «Ricordo per lo meno un altro incidente accaduto in quella zona - ammette - Nel precedente caso si era trattato di una ciclista. Non posso però dire che la strada non sia sicura: c'è il marciapiede su entrambi i lati, ci sono le strisce pedonali, c'è la fermata della corriera. Indubbiamente però quella è una strada estremamente trafficata e tutti devono prestare la massima attenzione». Cosa che spesso, invece, non accade. «Proprio stamattina - prosegue il sindaco - mentre mi trovavo nei pressi del municipio, una signora a bordo di una carrozzina portata da un'assistente, ha rischiato a sua volta un incidente nell'impatto con un'auto». Una situazione, quella delle disattenzioni di chi si trova a bordo dei mezzi, che negli anni sembra essersi aggravata. E in molti casi l'utilizzo del cellulare alla guida ha, in tale contesto, un ruolo tutt'altro che marginale.