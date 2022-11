Patenti ritirate per due giovani della Marca: uno ubriaco al volante abbatte un semaforo, l'altro in macchina con un coltello

TREVISO - Incidente la scorsa notte a Volpago del Montello in provincia di Treviso, dove un automobilista di 23 anni, ubriaco alla guida, ha perso il controllo della propria auto uscendo di strada e abbattendo un semaforo. Fortunatamente non creando danni a persone. Sottoposto alla verifica etilometrica, il giovane, illeso, è risultato positivo con tasso superiore a 1,5 gr/l. Per il giovane è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Dinamica analoga per un 31enne che a Riese Pio X è uscito di strada, rifiutandosi poi di sottoporsi alla misurazione della concentrazione alcolica nel sangue. Nella vettura i militari hanno anche ritrovato un coltello con una lama di 20 centimetri. Il 31enne è stato quindi deferito all'Autorità Giudiziaria e anche per lui si è provveduto al ritiro della patente.