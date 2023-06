Molesta i passanti a Montebelluna e Trevignano e si oppone ai Carabinieri, arrestato un 31enne

TREVIGNANO (TREVISO) - Molestava alcuni passanti, arrestato un 31enne. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 18 giugno, a Trevignano in piazza Dante Alighieri dove i Carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di origini ghanesi. L'uomo era stato già nelle ore precedenti sanzionato perché nella stazione dei treni in Montebelluna in evidente stato di alterazione psico fisica molestava alcuni passanti. Stesso comportamento lo ha poi tenuto a Trevignano dove ha messo anche in pericolo la circolazione stradale. Ha anche insultato pesantemente i militari intervenuti e ha opposto loro resistenza tanto che si è resa la mobilitazione forzata.

E' stato quindi poi portato in caserma in attesa dell'autorità giudiziaria.