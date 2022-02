Mendicante molesta allontanata dagli agenti. Un passato di furti e rapine

CAMPOSAMPIERO - Mendicante molesta segnalata oggi, 23 febbraio, da alcuni passanti mentre si trovava davanti ai santuari antoniani di Camposampiero. Chiedeva soldi insistentemente e quando qualcuno si rifiutava, non esitava ad offenderli. Sul posto si è così portata una pattuglia di agenti della Polizia locale del Camposampierese che l'ha identificata.

E' emerso che si trattava di una romena con documenti scaduti e un domicilio fittizio in Umbria. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire come la donna romena fosse già nota alle forze dell'ordine per svariati furti e rapine e che dall'Umbria aveva ricevuto dall'autorità giudiziaria più di un foglio di via obbligatorio.

Terminati tutti gli atti, la donna è stata allontanata da Camposampiero. Ancora una volta funziona la sinergia tra la collettività e la Polizia locale, pronta ad intervenire a seguito di segnalazioni pervenute alla centrale operativa. Indagini in corso per capire se la cittadina dell'Est a Camposampiero alloggiasse da connazionali, oppure fosse nella città antoniana solo di passaggio.