Quinto di Treviso. Molesta i passanti urlando e insultandoli, nella cintura aveva una mannaia. Arrestato un 32enne

QUINTO (TREVISO) - Rapina aggravata, minaccia e molestie. Questi i reati elevati nei confronti di un 32enne di origini marocchine a seguito di un'indagine svolta dai Carabinieri di Treviso sotto la direzione della Procura. Le indagini sono iniziate dopo la rapina fatta in un locale a Quinto dove l'uomo ha minacciato il titolare puntandogli un coltello da cucina all'addome e costringendolo a consegnargli una banconota da 100 euro. L'uomo aveva anche minacciato un signore che stava giocando alle macchinette del video poker con un coltello. E poi se n'era andato minacciando e insultando tutti e scaraventando a terra i bidoni di rifiuti del bar e del condominio vicino.

Diversi i colpi fatti dal 32enne