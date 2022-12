Cento migranti della Caserma Serena di Treviso a lezione di Codice della strada e convivenza civile

TREVISO - Migranti "a scuola". Cento immigrati ospiti della Caserma Serena di Treviso hanno frequentato e superato un corso teorico-pratico sulle norme del Codice della Strada e sulla civile convivenza. Ad organizzare l'iniziativa il Comando di Polizia locale e l'International Police Association di Treviso, con il sostegno della Prefettura e la collaborazione di Nova Facility, che ha messo a disposizione i locali dell'ex caserma. In totale sono state 20 le ore di corso fra teoria e pratica tenute dall'ex vicecomandante della Polizia Locale di Treviso, Paolo Maurutto, assistito dal vicecommissario Claudio Cavarzan. Maurutto ha spiegato in modo semplice le principali regole del Codice della Strada, in particolare mentre si guida la bicicletta, mezzo molto usato dagli ospiti, simulando anche un piccolo esame pratico.