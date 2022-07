Meteo, le previsioni per il Veneto: nuova ondata di maltempo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Veneto. Le previsioni meteo dell'Arpav. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso in cui si prevede per giovedì 7 luglio una saccatura con aria fredda in quota, presente a Nordest dell'Italia settentrionale, che in regione determinerà una fase di instabilità a partire dalle ore centrali.

Maltempo, previsioni in Veneto

Sono previsti dei rovesci e temporali a partire dalle zone montane, in estensione anche alla pianura, più probabilmente verso il tardo pomeriggio/sera. Non si escludono rovesci, grandinate e forti raffiche di vento.

Criticità idrogeologica

La criticità idrogeologica è prevista dalle 12.00 di domani fino alle 00.00 venerdì 8 luglio, con stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza-Lemene e Tagliamento. Possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone di allertamento di «Vene-A», «Vene-H», «Vene-B» e «Vene-C».