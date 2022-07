Maltempo in Fvg, sta per irrompere un marcato fronte freddo: temporali e forti raffiche di vento Le previsioni

Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia, le previsioni meteo. Un'allerta meteo di color giallo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo prevista per le prossime ore su parte della regione. Un marcato fronte freddo valicherà le Alpi nel pomeriggio-sera di oggi, spiega l'avviso meteo. Dal pomeriggio saranno probabili temporali, prima in montagna e poi anche sulle altre zone della regione. Fino a sera saranno possibili anche raffiche di vento forte o molto forte, specie sulla bassa pianura e su tutte le zone di costa. L'allerta meteo è valida dalle 15 alle 21 di oggi. Non è prevista criticità idraulica e idrogeologica, ma il vento forte - avverte la Protezione civile - potrebbe comportare la caduta di alberi e ramaglie, locali interruzioni della viabilità e altre problematiche.

