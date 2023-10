MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Panico nel tardo pomeriggio di ieri in via Mantese, dove durante dei lavori è stato rotto un tubo del gas. La conseguente fuga di gas ha costretto all’evacuazione una palazzina al civico 7 di via Mantese. L’apprensione maggiore è stata per due fratellini, uno di circa tre anni, l’altra di solo un mese. I sanitari sono rimasti a lungo sul posto, il timore era che i bambini potessero aver inalato del gas. In zona è arrivato pure l’elicottero del Suem, ma il suo intervento non è stato necessario: la bimba di un mese è stata portata con l’ambulanza in ospedale solo in via precauzionale. La zona di via Mantese è periferica rispetto al centro del paese e si trova al confine con Tezze di Piave. Le case sono sparse, quella dove si è verificato l’incidente è una palazzina dove abitano quattro famiglie.

LA TESTIMONIANZA

«Sono miei vicini di casa - dice il sindaco Andrea Modolo - Io stesso sono andato a vedere, un vicino mi aveva chiamato dicendomi di andare a dare un’occhiata perchè facendo dei lavori l’impresa aveva rotto un tubo del gas. Stavano lavorando nel vano scale quando hanno forato una conduttura. Mi sono immediatamente recato sul posto, ho verificato con l’impresa che fossero stati subito chiusi tutti i rubinetti. Ma il gas fuoriuscito dev’essere entrato nell’alloggio dove abita la famiglia di origine straniera che ha due bimbi piccolissimi. Quando sono arrivato i bambini erano già stati portati fuori dalla mamma, i genitori erano molto preoccupati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del Suem». La preoccupazione principale era per i bambini, in particolare per la neonata e alla fine è maturata la decisione di portarla in ospedale per ulteriori controlli. A chiamare i vigili del fuoco e i soccorsi sarebbero stati proprio i genitori della piccola prima dell’arrivo del sindaco. «Quando si tratta di bambini vanno messe in atto tutte le precauzioni possibili -evidenzia il sindaco- mi auguro che il ricovero in ospedale della bimba sia solo a scopo precauzionale».