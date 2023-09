LENDINARA (ROVIGO) - È gravemente ustionato e lotta per la vita l’uomo travolto dallo scoppio che ha sventrato l’appartamento in cui vive e dall’incendio concomitante, un incidente che ha prodotto un boato e un’onda d’urto avvertiti come una bomba nel centro storico di Lendinara e non solo. Il grave episodio che ha fatto vivere una serata di terrore agli abitanti di via Saba è accaduto alle 22.02 di lunedì sera, quando in un appartamento al primo piano del condominio al civico 2 si è verificato uno scoppio terrificante ed è sco ccato un incendio. L’esplosione ha causato la demolizione dei muri di tamponamento dell’appartamento e ha abbattuto le pareti perimetrali, finite in strada. Praticamente sventrate le due camere da letto dell’alloggio, mentre in soggiorno e in cucina è divampato l’incendio. Il 40enne che vive nell’appartamento si è trascinato davanti al condominio in cerca di aiuto e supportato da un passante, è riuscito a raggiungere il portichetto dell’entrata laterale della chiesa di Sant’Anna , dove è rimasto steso fino all’arrivo dei soccorsi. Originario di Napoli, è da tempo residente a Lendinara e lavora nel centro di distribuzione Amazon di Castelguglielmo.

I feriti

Fin da subito è stata evidente la gravità della sua situazione, poiché ha riportato gravi ustioni molto estese nella parte anteriore del corpo. Nonostante le sue condizioni è rimasto sempre cosciente fino all’arrivo del Suem , che lo ha stabilizzato e portato in ambulanza nel campo sportivo di via Perolari, dove è stato prelevato con l’elisoccorso per il trasporto al C entro grandi ustionati di Verona. È stato lui a riferire ai soccorritori che forse si era assopito sul divano, che s arebbe dovuto andare a lavorare per il turno di notte e che si trovava da solo in casa, perché il suo coinquilino si trova in Calabria per le ferie , partito la mattina stessa .

Insieme al Suem sono intervenuti sul posto i carabinieri , i vigili del fuoco di Rovigo e Castelmassa con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori. Questi hanno spento l’incendio che interessava ancora il soggiorno, hanno fatto evacuare totalmente lo stabile nel quale erano rimaste alcune persone anziane, e controllato la palazzina. Nei primi attimi si parlava di altre due persone a terra, bilancio che fortunatamente si è ridimensionato. Solo una persona, oltre al 40 e nne ustionato, ha avuto bisogno di ricovero. Si tratta di un’anziana cardiopatica e con problemi respiratori pregressi, che aveva respirato fumo acre ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza , ma poi dimessa ieri mattina. Una giovane donna ha vissuto uno stato di choc immediatamente dopo lo scoppio e riportato ferite lievi causate dai vetri. Per pura casualità era uscita dalla vicina casa dei genitori e stava rientrando nel suo appartamento sopra quello distrutto dall’esplosione. Per il resto si registrano feriti in modo fortunatamente lieve nel condominio accanto a causa delle schegge di vetro schizzate a metri di distanza come proiettili: una donna che si trovava sul terrazzino del suo appartamento è stata ferita alle gambe, mentre il figlio che era in camera al computer è stato raggiunto alla schiena e al mento da schegge entrate dalla finestra. Entrambi non hanno avuto bisogno dell’intervento dei sanitari.

Cause e danni