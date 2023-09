Esplode un appartamento di una palazzina: ferite tre persone

LENDINARA - Una violenta esplosione, verso le 22 di oggi lunedì 11 settembre, ha squarciato la notte in via Saba a Lendinara. I vigili del fuoco sono intervenuti e la zona è stata circoscritta dai carabinieri. L'esplosione ha coinvolto l'appartamento di una palazzina al civico 2. Sono arrivati anche i soccorritori del 118 e dalle prime notizie, dovrebbero esserci tre persone ferite. Il ferito più grave è il giovane residente nell'appartamento, che sarebbe un dipendente di Amazon, corso in strada in mutande per le ustioni riportate, mentre altre due persone sono dei vicini che si trovavano su un balcone e sono stati colpiti dai vetri scagliati nello scoppio. Le prime ipotesi sono quelle di una fuga di gas.

Ultimo aggiornamento: 12 Settembre, 07:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA