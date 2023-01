Ibuprofene e mucolitici, farmacisti senza più scorte: «Situazione mai vista, sono introvabili»

TREVISO - La carenza dei farmaci, anche quelli di uso più comune, a Treviso si fa sempre più grave. Una situazione che sta creando sempre più disagi sia ai cittadini che alle farmacie, costrette a trovare, con l'ausilio dei medici di base, terapie alternative oppure a operare controlli ad hoc sulle disponibilità di magazzino delle varie aziende presenti sul territorio per garantire al cliente il farmaco di cui ha bisogno. Da metà ottobre erano iniziate le prime avvisaglie, nonostante arrivasse ogni tanto una confezione del farmaco richiesto che veniva acquistata nel giro di poche ore, e alcune farmacie avessero iniziato a produrre nei propri laboratori i prodotti più richiesti come gli sciroppi antipiretici, necessari per i bambini in questo periodo di influenze. «Principalmente mancano antinfiammatori a base di ibuprofene, quelli stagionali come sciroppi mucolitici, sedativi della tosse, altri mucolitici come l'acetilcisteina, nurofen sciroppo e tutti gli equivalenti per bambini - spiega Daria Galaverni della Farmacia Fanoli in piazza Duomo - Ma la lista è infinita, questi sono solamente i principali e i più richiesti, ne servirebbero tanti altri».

IL PROBLEMA



Il problema principale è la mancanza di materie prime, non solo per la produzione del farmaco stesso, come anche. Una situazione mai sperimentata prima ed estremamente complessa generatasi da molteplici cause, in primis la guerra e la pandemia Covid che ha portato uno dei principali produttori mondiali, la Cina, a blindarsi nei suoi confini, diminuendo sempre di più i medicinali esportati. E le tempistiche per risolvere il problema sono ancora poco chiare, nonostante si parli di una ripresa nel prossimo mese. «Il problema riguarda tutti, siamo tutti collegati alla stessa filiera e ci approvvigioniamo da diversi magazzini, tanti dei quali sono comuni a molte farmacie e così in tanti si trovano ad aver esaurito le scorte - precisa Livio Patelli, titolare della farmacia Patelli al Quartiere Latino - Parlo anche di farmaci molto comuni, se si pensa alle diverse forme in cui si presenta l'ibuprofene. Una situazione critica che affrontiamo facendo rete, scambiando farmaci o mandando il cliente in altre farmacie. Ma non è un problema solo nostro, ho saputo che in Germania si trovano in una situazione simile». Una seppur parziale soluzione al problema era stata trovata dalla farmacia Patelli, che nel proprio laboratorio galenico aveva iniziato a produrre degli sciroppi antipiretici a base di ibuprofene, ma ormai anche questa opzione non è più disponibile e non si può fare altro che attendere. «Ormai non arriva nemmeno più la polvere di ibuprofene che ci era necessaria per produrre autonomamente lo sciroppo - spiega Patelli - ma teoricamente almeno questa dovrebbe arrivare nella prossima settimana».Situazione analoga anche alla Farmacia Milioni in piazza Borsa. «È una crisi delle materie prime, anche quelle necessarie per le confezioni - spiega Luisa Zanoni, titolare della farmacia - in Cina hanno bloccato le esportazioni di ibuprofene e paracetamolo e mi viene il dubbio che sotto ci sia altro oltre al bisogno di fronteggiare il Covid. In 30 anni di attività mai avevo visto una cosa del genere. Nelle ultime due settimane c'è stata una carenza assoluta». Stessa musica anche alla Farmacia Trevigiana Eden - Stiore. «Con le influenze stagionali le richieste sono aumentate vertiginosamente - spiega Alvise Scalco - e per far fronte cerchiamo di indirizzare il cliente da altre parti o far cambiare la terapia al medico curante». Ma una parola di conforto arriva da Franco Muschietti, presidente di FarmacieUnite: «È vero che in 40 anni non avevo mai visto una cosa simile, ma alternative al mercato cinese ci sono. Entro gennaio dovremmo tornare a regimi normali».