Rapina in farmacia armato di coltello, ma il bandito non vuole soldi: presi alcuni medicinali

VILLORBA (TREVISO) - Rapina in farmacia alle 19 del 31 dicembre alla farmacia di Fontane di Villorba. Ad entrare in azione un giovane con volto coperto da mascherina e armato di coltello che si è fatto consegnare alcune scatole di medicinale e poi si è dileguato. Non ci sono state persone ferite. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Treviso.