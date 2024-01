Mamma, papà e due figli intossicati da monossido finiscono all'ospedale: malfunzionamento della caldaia

DOSSON - Intera famiglia intossicata dal monossido finisce all'ospedale. E' successo questa notte, 5 gennaio, verso le 2: i carabinieri della stazione di Dosson di Casier sono intervenuti a Dosson in via Bachelet, in una abitazione di una famiglia per una probabile intossicazione da monossido di carbonio, verosimilmente dovuta ad un malfunzionamento della caldaia interna.

Marito e moglie cinquantenni e i due figli di 14 e 18 anni hanno accusato malessere per cui sono stati ricoverati, secondo i previsti protoccoli sanitari, presso l'Ospedale di Treviso. Fortunatamente sono sarebbero in pericolo di vita. Da primi accertamenti la caldaia risultava regolarmente revisionata. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno dichiarato temporaneamente non agibile l'abitazione.