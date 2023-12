Intossicato dal monossido, 31enne in camera iperbarica

BUTTRIO - Un uomo di 31 anni, di Buttrio, è rimasto intossicato dalmentre si trovava nella propria abitazione. L'allarme è scattato attorno a mezzanotte e mezza. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Da qui è stato disposto un trasferimento urgente all'ospedale di Cattinara (Trieste), per il trattamento immediato inA causa della fitta nebbia, non è stato possibile utilizzare l'elisoccorso: l'equipe del velivolo, quindi, è salita a bordo di un'ambulanza, partita alla volta del nosocomio giuliano.