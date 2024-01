PADOVA - Tre giovani stranieri sono stati trovati morti all'interno dell'ex Configliachi, in via Guido Reni a Padova. Avrebbero trovato riparo nello stabile abbandonato e acceso un fuoco per scaldarsi: l'ipotesi è che siano morti intossicati. Un edificio abbandonato da anni e che il Comune vuole recuperare.