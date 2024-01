Padova. Tre persone trovate senza vita all'ex istituto Configliachi, l'ipotesi dell'intossicazione da monossido

PADOVA - Tre persone prive di vita sono state trovate all'interno di una stanza dell'ex istituto Configliachi di via Guido Reni all'Arcella.

Viene esclusa al momento la pista dell'omicidio. A fare la macabra scoperta sono stati altri stranieri che solitamente bivaccano nella struttura e ieri sera, 6 gennaio, si sono accorti che i tre stranieri non davano alcun segno di vita. Hanno chiamato il 113 per segnalare l'emergenza.

Di qui si è subito mossa la macchina dei soccorsi. Al Configliachi sono arrivati gli agenti della sezione Volanti, i colleghi della Squadra Mobile, la Scientifica, i vigili del fuoco e personale sanitario del Suem 118 con il medico legale. Dopo aver accertato il decesso delle tre persone probabilmente di origine magrebina, ma ancora in via di identificazione, è stata effettuata un'indagine esterna sulle salme che ha escluso segni di violenza. L'ipotesi più accreditata, anche se l'indagine è in pieno svolgimento, è che i tre stranieri si siano addormentati e abbiano respirato monossido di carbonio. A supporto di questa pista investigativa, il ronvenimento di residui di un braciere acceso. Terminata la prima fase di indagine sul posto, il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione delle salme che sono state portate all'istituto di medicina legale e poste a disposizione dell'autorità giudiziaria.