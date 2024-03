San Quirino. Incendio nella canna fumaria del palazzo, 10 persone evacuate

SAN QUIRINO (PORDENONE) - Alle ore 20 del 25 marzo i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra supportata dall'autoscala, per l'incendio di una canna fumaria in uno stabile di San Quirino. Spente le fiamme i pompieri hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza durante le quali la strumentazione utilizzata ha segnalato la presenza di monossido di carbonio nei 5 appartamenti, dai quali tutti gli occupanti erano già usciti prima dell'arrivo dei soccorsi, e nel sottotetto, cieco, dello stabile.

I vigili del fuoco hanno creato un varco nel tetto e utilizzando gli elettroventilatori in dotazione hanno areato il sottotetto, che era completamente invaso dal gas, e gli alloggi.