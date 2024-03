STRA - Un lunedì mattina che ha segnato un inizio di settimana decisamente movimentata per gli alunni e il personale docente e non docente della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Baldan a San Pietro di Stra, appartenente all’Istituto comprensivo Alvise Pisani di Stra e Fiesso d'Artico, che si trova in via Loredan, a due passi dal Municipio. Motivo dell'allarme, che ha investito la scuola per un paio di ore circa, è stato il rischio di un incendio, che per fortuna si è risolto senza alcuna conseguenza. Quel che è sicuro è che i ragazzi sono tornati a casa con qualcosa di "avventuroso" da raccontare: non capita tutti i giorni di essere allertati da un allarme antincendio e dover lasciare la classe in tutta fretta.

LA DINAMICA

Erano circa le 9, quindi non molto dopo l'inizio delle lezioni, quando gli operatori scolastici si sono accorti di un'anomalia nel funzionamento dell'impianto di interfono, che ha causato un'emissione di fumo, depositatosi sull’apparato del sistema di sicurezza che consente di comunicare con le aule attraverso dei messaggi vocali. Il personale scolastico è prontamente entrato in azione, attuando le misure di sicurezza previste dal piano in caso di incendio: è stata interrotta la corrente generale e chiusa l'alimentazione del gas, mentre in contemporanea sono stati fatti uscire in giardino al punto di raccolta i circa 200 alunni presenti, più una ventina di adulti fra docenti e altro personale. Sono stati subito allertati in via prudenziale anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Stazione di Stra e l'Ufficio tecnico comunale, accorsi subito sul luogo, assieme al vicesindaco Mario Ferraresso e al Dirigente dell'Istituto Comprensivo, Alberto Furlanetto. Avvisata infine la Prefettura. Sono prontamente uscite per recarsi sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Mira, e le autobotti di Mestre e Padova a supporto, le quali tuttavia sono state rimandate indietro perché da un primo esame non sono state ritenute necessarie. All’arrivo dei pompieri, in ogni caso, la scuola era già stata evacuata all’esterno, con gli alunni che sono rimasti in giardino fino al completamento dei lavori minuziosi effettuati dai vigili del fuoco per ricercare eventuali possibili inneschi, e fino a che non è stato appurato che si trattava esclusivamente di un problema partito dall’interfono. Le utenze che erano state staccate sono state riattivate e una volta garantito il buon funzionamento dell'impianto di sicurezza, i ragazzi sono potuti rientrare nelle loro aule. Il vicesindaco Ferraresso ha ringraziato e si è complimentato per come tutti si sono attivati con rapidità e precisione, seguendo le “procedure previste in questi casi. Fortunatamente non era nulla di grave e non ci sono state conseguenze né per le cose né per le persone. E' stata un’occasione per testare il piano di emergenza che ha funzionato alla perfezione, grazie all'attenzione di tutti”. Anche i ragazzi hanno dato prova di sapersi comportare nel modo corretto, dimostrando come le prove di evacuazione ed emergenza non siano inutili: è stato questo il tenore dei commenti di qualche genitore, sollevato dal sapere che in caso di allarme tutti sanno attivarsi nel modo giusto.