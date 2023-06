Fossalta di Portogruaro, in fiamme il capannone di "Tutto a 1 euro"

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - L'odore acre poi il fumo e le fiamme: paura a Fossalta di Portogruaro per l'incendio di un capannone. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 15 giugno: hanno sentito un odore acre di plastica bruciata provenire dalla zona di via Manzoni, non distante dall'abitato di Villanova. Poi improvvisamente si è alzata la colonna di fumo e quindi le fiamme. A bruciare un capannone un tempo usato per la vendita di materiale vario è che ultimamente era adibito come magazzino per i negozi "" di Bibione. Immediato l'allarme che è arrivato al 115. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Mestre hanno inviato sul posto diverse squadre: oltre a Portogruaro anche da fuori regione con i colleghi di Latisana e Pordenone. La zona è stata interdetta al traffico per permettere ai soccorritori di spegnere il rogo.