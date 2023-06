Incendio sul tetto (con i pannelli solari), evacuate due famiglie, danni ingenti alla casa

VILLAFRANCA - I vigili del fuoco di Verona sono al lavoro dalle 12.40 di oggi, 15 giugno 2023, per spegnere le fiamme divampate sul tetto di un’abitazione, dove erano installati diversi pannelli fotovoltaici, in via Giuseppe Mazzini, a Villafranca: nessuna persona è rimasta coinvolta. Evacuati due nuclei familiari a scopo cautelativo. Le squadre dei pompieri accorsi con un’autopompa, un’autobotte, due autoscale, di cui una dal comando di Mantova e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di turno, sono ancora impegnate per mettere in sicurezza la struttura. Ingenti i danni subiti dall’abitazione, in corso le operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause del rogo.