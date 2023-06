Guasto a un lettino abbronzante, in fiamme un centro estetico

MESTRE - Quando hanno capito che non sarebbero riusciti ad evitare le fiamme hanno deciso di uscire e dare l'allarme. Un rogo che ha distrutto parte di un centro estetico in via Riccardo Zandonai, in parte a Decathlon. Le fiamme, stando a una prima ricostruzione, sarebbero partite da un lettino abbronzante: da capire se a causa di un corto circuito o un qualche malfunzionamento.

Al momento, poco dopo le 18, non c'era praticamente nessuno all'interno: soprattutto, cosa più importante, nessuno stava utilizzando il lettino. I titolari hanno provato a staccare la corrente ed evitare che le fiamme si propagassero, ma non c'è stato nulla da fare. I pompieri, che fortunatamente hanno la caserma a meno di un chilometro da lì, si sono precipitati sul posto con tre mezzi. Dopo aver evacuato tutti i presenti in zona e aver recintato l'area di intervento, hanno iniziato a spegnere l'incendio. La tempestività ha permesso di limitare i danni: le fiamme sono state circoscritte al centro estetico e non si sono propagate alle attività vicine. I danni verranno quantificati con esattezza nelle prossime ore ma è probabile che siano ingenti, più a causa del fumo che delle fiamme. Nessuno comunque sarebbe rimasto ferito.