Centro estetico faceva fisioterapia, titolare nei guai: sequestrati macchinari per 200mila euro

UDINE - I carabinieri del Nas di Udine stamani - 18 luglio - hanno eseguito un sequestro preventivo, disposto dal locale Tribunale, in un centro estetico della provincia. Secondo l'accusa, a seguito di un'ispezione è stato appurato che il personale presente, munito della qualifica di estetista, effettuava massaggi curativi e terapeutici vietati dalla normativa.

La titolare del centro è stata segnalata alla Procura in quanto ritenuta responsabile di aver posto in essere attività fisioterapica. I militari del Nas ricordano che il personale munito della qualifica di estetista può effettuare solamente massaggi finalizzati al benessere personale o al miglioramento estetico (come i trattamenti anti-età, anti-cellulite o anti-stress), mentre l'attività di fisioterapista è riservata solamente a color che conseguono il relativo titolo di laurea abilitante all'esercizio della professione.

Il valore della struttura e dei macchinari posti sotto sequestro ammonta a circa 200mila euro.