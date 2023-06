Paura a Cortellazzo. Incendio in un magazzino di bombole di propano e ossigeno: una esplode. Fiamme altissime

CORTELLAZZO - JESOLO - Incendio in un magazzino di bombole di propano e ossigeno. Una esplode, panico a Cortellazzo. È accaduto ieri, martedì 27 giugno, intorno alle 23.48. Un incendio in via Massaua a Cortellazzo, frazione di Jesolo. In fiamme un ricovero per gli attrezzi con tettoia adiacente al civico 43. L'esplosione della bombola ha spaventato i residenti che hanno dato subito l'allarme.

Fiamme alte e spettacolari, ma per fortuna nessun ferito e solo tanta paura. Sul posto i vigili del fuoco.