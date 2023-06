Scorzè. A fuoco il tetto di una stalla a Gardigiano, ustionati 40 bovini

SCORZE' - Sono terminate poco dopo la mezzanotte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del tetto della stalla andata a fuoco, poco prima delle 20 di sabato, in un’azienda agricola di via Frattin a Gardigiano di Scorzè: 40 bovini ustionati.

Leggermente ferito anche l'allevatore che nelle prime fasi dell’incendio ha tentato di limitare i danni ed è stato assistito dal personale sanitario del Suem. Le fiamme partite da un malfunzionamento di un mezzo agricolo si sono subito estese al tetto in lamiera dell’azienda, di una delle stalle con la caduta di parte del materiale di coibentazione, che ha ferito i 40 capi di bestiame sui 300 ospitati. I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno subito circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio alle strutture adiacenti. Sul posto personale veterinario dell’Ulss Sprisal, Arpav e carabinieri.