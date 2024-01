In casa generatore di corrente a benzina e stufa a legna: 65enne intossicato da monossido

PIEVE DEL GRAPPA - Intossicato da monossido di carbonio nella sua abitazione. Oggi, 27 gennaio, attorno alle 13, i carabinieri di Pieve del Grappa, sono intervenuti assieme al personale del 118 e dei vigili del fuoco di Asolo, presso un’abitazione in via Montegrappa.

All'interno un 65enne, pensionato del luogo, rimasto accidentalmente intossicato da monissido di carbonio. L'intossicazione era dovuta alle esalazioni di un generatore di corrente a benzina e di una stufa a legna che la vittima aveva installato in una stanza. malcapitato veniva trasportato presso l’ospedale civile di castelfranco veneto (tv) fuori pericolo di vita, ed ivi trattenuto in osservazione. tecnici vv.ff. dichiaravano inagibile l’appartamento. che l'uomo aveva installato in una stanza. Il 65enne è stato trasportato presso l’ospedale civile di Castelfranco Veneto dove è stato tenuto in osservazione, ma era già fuori pericolo. L'appartamento è stato invece dichiarato inagibile.