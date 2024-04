Rubavano energia per la loro casa di Pieve del Grappa con un sofisticato bypass, quattro denunciati

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Rubavano energia elettrica per la loro abitazione con un sofisticato sistema di bypass, quattro denunciati per furto di energia elettrica. Il quartetto, nella loro abitazione, aveva bypassato abusivamente il contatore dell'impianto elettrico dell'abitazione con un collegamento irregolare all'Enel. Si tratta di una donna di 68 anni e tre uomini di 39, 24 e 54 anni. Sono in corso ancora degli accertamenti per capire da quanto tempo andasse avanti il furto di energia e quantificare il danno.