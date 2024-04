Morto l'assessore Gino Morosin di Pieve del Grappa. Il cordoglio: «Era da sempre attento ai bisogni della comunità»

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - È morto l'assessore Gino Morosin, aveva 75 anni. A dare la notizia della scomparsa è il sito del Comune di Pieve del Grappa: «Il sindaco, l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, i dipendenti tutti e l'intera cittadinanza piangono la scomparsa dell'assessore Gino Morosin, lungimirante amministratore da sempre attento ai bisogni della propria comunità».

Il cordoglio

In poche ore, questa mattina, 6 aprile, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi legati a Morosin, come persona oltre che nel suo ruolo politico. Su Facebook, l'immagine profilo della pagina istituzionale del Comune ha il fiocco nero a lutto vicino allo stemma. Medesimo simbolo è stato scelto anche dalla prima cittadina Annalisa Rampin per il proprio profilo istituzionale.