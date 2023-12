Tombolo. Fuga di gas da una villa, intera famiglia di 5 persone intossicata

TOMBOLO (PADOVA) - Un dispositivo di riscaldamento mal funzionante e oggi, 22 dicembre, alle 7 del mattino è scattato l'allarme in una casa singola di via Vittorio Veneto a Tombolo nell'Alta padovana. A dare l'allarme sono stati gli stessi residenti che si sono svegliati con i classici sintomi da intossicamento. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco con più mezzi, del personale medico del Suem 118 e dei carabinieri.

Il bilancio, non ancora definitivo parla di cinque persone intossicate di cui una in condizioni critiche.

La casa è stata evacuata e al momento i pompieri stanno facendo tutte le verifiche del caso per capire da quale fonte di calore possa essere partita l'anomalia. L'area nel frattempo è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Tra i primi a giungere sul luogo dell'emergenza il sindaco Cristian Andretta accompagnato dai suoi più stretti collaboratori. La famiglia intossicata con i mezzi del Suem 118 nel frattempo è stata trasportata all'ospedale di Cittadella per tutte le cure del caso.