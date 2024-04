Ripabianca, esplosione in un casolare per una fuga di gas. Ustionati bimbo di 6 anni e i genitori. Il piccolo trasferito al Meyer, è grave

DERUTA Padre, madre e figlio ustionati per l'esplosione in seguito a una fuga di gas che si è verificata sabato pomeriggio in un casolare di Ripabianca. Il più grave è il bimbo di sei anni che, dopo le prime cure al Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stato trasferito in abulanza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il papà, 42 anni, e la mamma, 36, se la caveranno in dieci giorni per ustioni leggere a braccia e gambe. I tre, una famiglia di origini tunisine, sono arrivati al Pronto soccorso con l'auto guidata dall'uomo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per risalire alle cause della fuga di gas che potrebbe essere legata a un mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento. L'esplosione ha causato pesanti danni agli infissi del casolare.

Ultimo aggiornamento: 13:55

