​Roma, paura alla stazione metro di Ottaviano: passeggero prende a bastonate un uomo sulla banchina

Attimi di paura per i passeggeri alla Metro A Ottaviano di Roma. Tra due persone è scoppiata una lite per motivi sconosciuti. Secondo alcuni testimoni, i due avrebbero discusso per futili motivi all'interno del vagone per poi passare alle mani una volta scesi. In particolare, uno di loro ha estratto un bastone e ha cominciato a colpire l'altro come si vede dalle immagini pubblicate sui canali social di Welcome To Favelas. «Che vuoi? Hai rotto il caz*o», si sente dire dalla persona con il bastone. La scena è diventata virale. L'aggressione ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine.