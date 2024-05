Maltempo Lombardia, ritrovato il corpo di Mario Porro: il pensionato disperso a Cantù. Era andato a vedere la piena del torrente con gli amici

L'ondata di maltempo al nord Italia miete un'altra vittima. È stato individuato stamani dai vigili del fuoco il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù (Como) disperso da ieri pomeriggio, quando è caduto nelle acque del torrente Serenza in piena.

Il ritrovamento è avvenuto circa tre chilometri a valle dal punto in cui era caduto in acqua.

I vigili del fuoco con il reparto sommozzatori lo hanno recuperato. L'uomo - volontario di uno dei gruppi che realizzano i carri del Carnevale di Cantù - ieri pomeriggio era uscito con due amici per guardare la piena del torrente da un ponticello che è crollato trascinandolo in acqua.

I due amici sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Le ricerche eranon state interrotte in nottata da parte dei soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco del comando di Como, specializzati in interventi in ambienti acquatici e sono ricominciate stamani. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata.

Il maltempo al nord

Un Nord Italia in ginocchio nell'acqua, in particolare Lombardia e Veneto, con una pioggia mai così intensa a Milano negli ultimi 170 anni e l'allerta rossa tra Vicenza e Verona. E con un morto nel Comasco, caduto in un torrente dopo il crollo di un ponticello.

Particolarmente complessa è apparsa oggi la situazione in Veneto, dove la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme «rosso» per criticità idrogeologica e idraulica su gran parte del territorio regionale.

Per le operazioni di soccorso è stato utilizzato anche l'elicottero 'Drago 153' dei vigili del fuoco di Venezia a Cologna Veneta (Verona) dove, a seguito della rottura di un argine del fiume Guà, ci sono stati allagamenti alle campagne e alle aziende agricole. Il maltempo ha colpito anche Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione, che la notte scorsa ha toccato i 6.04 metri di altezza.

Un muro della scuola Malfermoni, una parete di pietra, non ha retto alla pressione e l'acqua ha invaso e danneggiato il parco giochi dell'istituto. E un cedimento della scarpata è stato causato dal maltempo lungo la SP 27 tra i Comuni di Mirano e Mira (Venezia).