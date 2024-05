Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio nuovi nubifragi e criticità». Le previsioni meteo

Tempesta di Pentecoste in arrivo sull'Italia. Sono stati giorni di forte perturbazione in Germania e nel Nord Italia, collegata a una circolazione ciclonica stazionaria sull'Europa occidentale. Una domenica bagnata quella che vivranno i tedeschi: sarà così anche in Italia, almeno su parte della Penisola. Dopo la pesante ondata di maltempo che ha colpito duramente le regioni settentrionali dell'Italia, in particolare quelle del Nordest, sembra finalmente arrivare una tregua. Le condizioni meteo sono in temporaneo miglioramento già a partire da oggi (venerdì 17 maggio), grazie a un'anticiclone che tenta una timida rimonta dalle basse latitudini mediterranee verso la Penisola.

Tuttavia, questa rimonta non sarà abbastanza decisa da interrompere completamente il flusso di correnti sudoccidentali che porteranno alcuni impulsi di instabilità verso lo Stivale anche nella prossima settimana.

Ci saranno altri nubifragi?

Come spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, dopo una relativa pausa tra oggi e il weekend, pur con ancora qualche rovescio sparso, il Nord tornerà bersaglio di piogge e temporali nella prossima settimana. Attenzione particolare tra martedì e mercoledì quando non si escludono nuovi nubifragi, grandinate con rischio di ulteriori allagamenti e locali criticità idrogeologiche. Qualche rovescio o temporale interesserà anche il Centrosud pur in misura minore, specie questo weekend.

Venerdì 17 maggio, una pausa dal maltempo

Nella giornata di venerdì, si noterà una pausa significativa: il tempo risulterà in gran parte soleggiato sin dal mattino. Con il passare delle ore, però, nuovi rovesci e temporali si svilupperanno in prossimità dei settori alpini, sconfinando sulle pedemontane lombardo-venete, friulane e, in serata, anche sulle pianure piemontesi. Sul resto d'Italia, le condizioni si manterranno più stabili e soleggiate, eccetto per una lieve variabilità diurna sull'Appennino toscano.

Sabato 18 maggio: il weekend

Nel weekend, l'espansione dell'anticiclone mediterraneo sarà disturbata dal passaggio di due veloci impulsi da sudovest, che condizioneranno il tempo sulle Alpi e coinvolgeranno il Centro-Sud. Sabato, al Nord, il tempo sarà inizialmente soleggiato, con addensamenti su Alpi, Prealpi e Piemonte. Durante la giornata, l'instabilità aumenterà sull'arco alpino con rovesci e locali temporali secondo 3b meteo, sconfinando entro sera sulla pianura piemontese. Altrove, si manterranno condizioni più stabili. Al Centro, ci saranno iniziali schiarite, salvo addensamenti su basso Lazio e Abruzzo, dove l'instabilità aumenterà in giornata con rovesci e temporali, attenuandosi in serata. Al Sud, al mattino ci saranno nubi e qualche piovasco su Sicilia e bassa Calabria, mentre altrove sarà più soleggiato e asciutto. In giornata, la Sicilia migliorerà gradualmente, ma l'instabilità si intensificherà sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci, in sconfinamento entro sera alla Puglia. In Sardegna, il tempo sarà stabile e più soleggiato. Le temperature rimarranno stabili.

Domenica 19 maggio: variabilità e temporali sparsi

Domenica, al Nord, la mattinata sarà molto variabile con schiarite e annuvolamenti, più consistenti sulle Alpi centro-occidentali con qualche piovasco. Durante la giornata, ci saranno maggiori schiarite in pianura, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove qualche rovescio sconfinerà dall'Appennino. Al Centro, la giornata sarà a tratti instabile con qualche pioggia al mattino sulle regioni tirreniche, che si estenderanno in giornata a Umbria e regioni adriatiche, anche in forma temporalesca, sconfinando localmente alle coste marchigiane e abruzzesi. Il tempo migliorerà entro sera sul versante tirrenico. Al Sud, la nuvolosità aumenterà già al mattino su Sicilia e regioni tirreniche, con piogge e rovesci temporaleschi in intensificazione al pomeriggio e sconfinando alla Puglia. Tra il pomeriggio e la sera, il tempo migliorerà su tirreniche e Sicilia con schiarite che si estenderanno velocemente al resto del Sud. In Sardegna, ci sarà una spiccata variabilità con qualche pioggia alternata a schiarite. Le temperature subiranno un calo al Centro-Sud.

La prossima settimana: torna l'instabilità

L'area depressionaria presente sull'Europa centro-occidentale, responsabile dei recenti episodi di forte maltempo al Nord Italia, continuerà a influenzare il tempo sulla nostra penisola anche nella prossima settimana. Questo sistema perturbato rimarrà attivo e porterà nuove fasi di instabilità già a partire da lunedì 20 maggio, condizionando soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, mentre il Sud Italia rimarrà sotto l'influsso di un anticiclone che garantirà tempo stabile e clima caldo. Tra martedì e mercoledì, il centro della depressione dovrebbe spostarsi verso l'Europa centrale: tuttavia, questo cambiamento non porterà a un miglioramento significativo sulle nostre regioni. Nuovi impulsi instabili seguiranno una traiettoria ovest-est, transitando sulle regioni settentrionali e su quelle centro-settentrionali tirreniche. Ciò significa che saranno ancora possibili episodi di piogge e temporali, alternati a momenti di schiarite. Le regioni centro-meridionali adriatiche e quelle meridionali resteranno invece più riparate, con condizioni meteorologiche più stabili.