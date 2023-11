Malore mentre raccoglie funghi nel bosco di Conegliano, trovato morto

CONEGLIANO (TREVISO) - Malore mentre va a funghi, morto nei boschi un anziano. Identificazione in corso, l'uomo non aveva con sé i documenti. L'anziano si trovava nei boschi di Conegliano questa mattina, 9 novembre, in via Costa Alta, quando, stando ai primi accertamenti, è stato colto da un improvviso malore ed è morto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Conegliano che hanno sin da subito escluso la morte violenta. L'uomo era partito da casa per andare a raccogliere dei funghi e non aveva con sé nè i documenti nè il cellulare quindi è ancora in corso l'identificazione.