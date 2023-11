Malore mentre lavora nel cantiere del ponte, morto operaio

VILLA BARTOLOMEA - Tragedia sul lavoro a Villa Bartolomea, al confine tra la provincia di Verona e quella di Rovigo, dove un operaio è morto mentre stava lavorando nel cantiere sul ponte Sardagnola, sul Fissero-Tartaro-Canal Bianco. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, ma sembra che l'uomo sia stato vittima di un malore. Sul posto anche gli ispettori dello Spisal. Il mese scorso è iniziato un intervento di ristrutturazione - che durerà 5 mesi - della struttura che collega la frazione di San Pietro in Polesine, nel comune di Castelnuovo Bariano in provincia di Rovigo.