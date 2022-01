Malore improvviso sulle piste da sci: morto l'imprenditore Luciano Tonello

MOTTA DI LIVENZA - Un lutto inaspettato ha colpito nelle scorse ore sia la comunità opitergina che quella mottense. Nella giornata di giovedì, infatti, è venuto a mancare a soli 70 anni il noto imprenditore Luciano Tonello, fondatore dell'omonima azienda specializzata in macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio con sede a Motta di Livenza. A portarlo via alla vita un improvviso malore che lo ha colto mentre stava sciando con alcuni amici del CAI in Val di Fiemme, sul Cermis (TN). A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi subito prestati immediatamente a Luciano.

Luciano aveva aperto nel 1969 la Tonello Fratelli insieme al fratello Pierantonio, dimostrando sempre con costanza la sua intraprendenza e responsabilità nei confronti della sua azienda e dei suoi collaboratori, con l’obiettivo di crescere e portare valore aggiunto al proprio lavoro. Nonostante nel 2015 abbia passato la gestione dell’azienda ai figli Federico e Alberto la sua presenza in sede non è mai mancata. Era inoltre un uomo di grande umanità e legatissimo alla sua amata moglie Luciana e ai figli di cui era orgoglioso. Lasncia dunque nel dolore la moglie, i figli Federico con Stefania e Alberto con Marta, il fratello Pierantonio con Bruna, Lara, Francesco, Giulia e Chiara, il cognato e la cognata, i nipoti, le zie, i cugini e tanti amici.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo a Camino di Oderzo (nel cui cimitero verrà poi sepolto) lunedì 31 gennaio alle ore 14.30, mentre il Santo Rosario sarà recitato domenica 30 gennaio alle ore 18, sempre in Chiesa.