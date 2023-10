Vede un'auto ferma nella piazzola e un uomo accasciato sul volante: era morto

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Malore in auto, muore in Pedemontana. Il fatto è avvenuto stamattina, 7 ottobre, sulla superstrada che collega Spresiano a Malo (Vicenza).

Il primo a dare l'allarme verso le 6.30 è stato un altro automobilista in transito. Stava viaggiando verso Vicenza quando ha notato una vettura ferma in una piazzola di sosta, poco dopo il casello di Montebelluna. Il conducente era accasciato sul volante. Era già morto: i soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Causato da un malore. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale