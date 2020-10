Zaia in diretta: «Se non portiamo la mascherina finisce male, opportuna una stretta»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 16 ottobre 2020. Il presidente della Regione Veneto torna a parlare ai cittadini su Facebook per aggiornarli sulla situazione del contagio da Covid sul territorio.

Il bollettino: oltre 1 milione di test rapidi fatti. 704 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 13.873 in isolamento. 8138 i positivi attualmente positivi. Sette morti in più nelle 24 ore. I ricoverati sono 396 di cui 299 positivi: 47 nelle terapie intensive. Il 3,52% dei positivi è asintomatico, il 96,5% non ha sintomi.

Zaia in diretta oggi

«La curva dei positivi è in aumento, circa 500 positivi al giorno, più che a marzo. Ma a marzo con quei positivi avevamo una massa di ricoveri importante mentre oggi non è così. La novità è il 96% di positivi che non ha sintomi. Abbiamo più positivi perchè facciamo tantissimi test. L'età media dei positivi in Veneto è scesa da 60-65 di febbraio-marzo-aprile ai 40-45 anni di oggi. Negli ospedali si sente la pressione, abbiamo ricoverate 400 persone. Anche il dato di degenza media è più basso della primavera, circa 7 giorni. Nelle terapie intensive il 10% dei posti è occupato da pazienti Covid. Non siamo in emergenza sanitaria. Qui non c'è Big Pharma o Grande Fratello che ha un progetto con questo virus, il vero problema è che il virus si diffonde molto velocemente e gli ospedali vanno al collasso. Il vero problema del Covid è che la sanità viene messa sotto sopra. Ho l'obbligo di dirvi che è fondamentale la collaborazione dei cittadini. Se il virus si diffonde è perchè non portiamo la mascherina o la portiamo male. Se non le portiamo qui finisce male. La situazione di oggi è sopportabile, quella di domani non lo so, dipende dalla mascherina. Ne verremo fuori, questa cosa del virus come è arrivata così se ne andrà».

Ordinanze

«Rinnoverò le ordinanze per mettere alle attività di tenere aperto e insieme a queste le linee guida. Oggi ci sarà un incontro con il ministro Speranza. Io non porto avanti idee di lockdown, sarebbe una sconfitta. Però qualche aggiustamento va fatto, soprattutto per quanto riguarda le mascherine».

