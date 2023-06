TREVISO - Abbattere le liste d’attesa per visite ed esami di quasi il 90% nei prossimi sei mesi. È questo il nuovo obiettivo fissato dall’Usl della Marca. Possibile nonostante la pesante carenza di camici bianchi? Sì, perché ora la Regione ha stanziato 5 milioni di euro in più (su 31 milioni a livello veneto) per pagare prestazioni aggiuntive proprio con l’obiettivo di ridurre le attese. « Grazie a questo investimento, e grazie alla collaborazione dei nostri medici, dei nostri infermieri e di tutto il personale, contiamo di azzerare le liste d’attesa entro la fine dell’anno – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria – stiamo parlando complessivamente di 25mila prestazioni: da qui alla fine dell’anno scenderemo fino a 3mila. Dopo aver già azzerato le liste d’attesa per la priorità B (entro 10 giorni, ndr), ora ci concentreremo sulle priorità D e P » .



LA LISTA DELLE PRIORITA’

Per le prime, da garantire entro 30 giorni, si punta a tornare a rispettare appieno le scadenze. Di pari passo si lavorerà anche sulle prescrizioni con priorità P (entro 60 o 90 giorni), che rappresentano forse il nodo più grosso. « Puntiamo a ridurle almeno del 50% entro la fine dell’anno » , specifica il direttore generale. Quanto si aspetta oggi? A livello generale si è arrivati ad attendere sei mesi per un’ecografia. Quasi altrettanto per una risonanza magnetica. Mentre per un intervento di cataratta si è da poco scesi sotto l’anno. È già stato recuperato parte del terreno inevitabilmente perduto durante l’emergenza Covid. Ma la strada è ancora lunga. Gli sforzi però non mancano.



ORE DI STRAORDINARI

Le nuove prestazioni aggiuntive si aggiungono al piano che ha previsto 3mila ore di straordinari da parte del personale delle radiologie. Quest’ultimo settore è tra quelli più in difficoltà a causa dell’enorme mole di richieste. Il 30 giugno al Ca’ Foncello arriverà la nuova Tac mobile per evitare interruzioni del servizio durante i traslochi dei reparti, con annesso spostamento delle grandi macchine, nel monoblocco della nuova cittadella sanitaria. Per l’ospedale di Montebelluna, inoltre, è appena stata timbrata una spesa da oltre 122mila euro per affidare alla società cooperativa Anthesys Servizi la copertura esterna di 85 turni da 12 ore ciascuno proprio nell’ambito della guardia radiologica. Non c’erano alternative « vista la situazione di carenza di personale medico – sottolineano dall’azienda sanitaria – e stante la necessità di garantire il servizio di guardia radiologica, considerata l’urgenza di garantire prestazioni essenziali e indifferibili a favore dell’utenza » .