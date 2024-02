Vittorio Veneto - Conegliano. Torneo internazionale di judo, oltre duemila partecipanti da 18 nazioni

CONEGLIANO (TREVISO) - Una partecipazione straordinaria. Oggi, 17 febbraio, è la giornata clou della 35esima edizione del “Trofeo Internazionale di Judo Vittorio Veneto-Città di Conegliano” iniziato ieri alla Zoppas Arena, con ingresso libero. E’ una gara di judo maschile e femminile, con oltre duemila iscritti delle diverse categorie, provenienti da 18 nazioni, comprese anche l’Ucraina e l’Iran, per un totale di 300 club sportivi.

L'arrivo degli atleti

Sono arrivati pulmini, che hanno portato i ragazzi, provenienti da Bergamo, Torino, Firenze, Modena, Reggio Emilia e da altre città italiane. L’iniziativa e del Judo Club Vittorio Veneto, presieduto da più di quarant’anni da maestro Giampietro Vascellari che ha spiegato che «Questo evento è frutto della disponibilità dei genitori dei ragazzi della socetà e di molti volontari, che si sono prestati». Ed ha ringraziato l’amministrazione comunale di Conegliano e in particolare l’assessore allo sport Primo Longo, che hanno messo a disposizione la Zoppas Arena, «In quanto in tutta la zona non ci sarebbe stato un altro spazio idoneo ad ospitare un appuntamento tanto importante e che proprio per la sede ottimale in cui si svolge è di straordinario richiamo».

E’ stato organizzato anche un servizio di accoglienza e ristorazione. Oggi le gare, a cui si può assistere senza pagare, continueranno per tutta la giornata.